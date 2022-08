Saint Seiya: in arrivo un manga spin-off incentrato su Poseidone

A quasi quarant'anni dal debutto, e con oltre 35 milioni di copie vendute, Saint Seiya è ancora oggi uno degli shonen più apprezzati dal pubblico. Presto, l'opera iconica cominciata da Masasmi Kurumada nel 1985 si amplierà di una nuova serie manga spin-off di cui sono emersi i primissimi dettagli.

Sulle pagine del magazine giapponese Champion RED di Akita Shoten è stato rivelato che nel prossimo numero della rivista, in uscita il 16 settembre, debutterà un nuovo manga spin-off di Saint Seiya, meglio conosciuto con il nome di I Cavalieri dello Zodiaco.

La nuova serie manga basata sul franchise del sensei Kurumada si intitola Saint Seiya: Kaio Saiki - Rerise of Posiedon, e come si potrà bene intuire dal titolo rilancerà il personaggio di Poseidone, il temutissimo dio del mare che già una volta combatté contro i cavalieri devoti ad Atena.

Ad agosto, su Crunchyroll ha fatto il suo debutto Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary ma presto l'opera si arricchirà di un nuovo tassello. A occuparsi della serie manga è Tsunaki Suda, che porterà alla rinascita dell'imperatore del mare mentre i Sainth di Atena sono impegnati a combattere Hades.

Al momento, non è ancora chiaro se in questa nuova storia rivedremo i cavalieri di Nettuno, i famosi sette Generali degli Abissi le cui armature Scale quasi pareggiavano le Gold Cloth. In attesa del debutto del manga, ecco la potenza dell'oceano in una figure di Saint Seiya dedicata a Poseidone.