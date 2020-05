Saint Seiya: L'autrice di The Lost Canvas fa incontrare Pegasus con Hades

Sono passati più di sei mesi dalla messa in onda di Saint Seiya: The Lost Canvas su Italia 2, l'autrice ha comunque voluto condividere su Twitter uno sketch in occasione della campagna social #StayHome.

A condividere il disegno di Shiori Teshirogi ci ha pensato la pagina Facebook di Yamato Video, che ha voluto mostrare ai numerosi fan italiani de I Cavalieri dello Zodiaco, le immagini presenti sull'account Twitter della mangaka. Scopriamo così che in Giappone è possibile vedere gratuitamente le puntate della saga delle dodici case e di Last Canvas, per questo Shiori Teshirogi ha voluto aderire alla campagna #StayHome disegnando i protagonisti delle due serie.

I fan hanno potuto quindi vedere l'incontro tra Pegasus e Alone/Hades, il primo è stato il personaggio principale della prima opera dedicata ai Saint Seiya, mentre abbiamo conosciuto Alone in The Lost Canvas, opera prequel ambientata più di 240 anni prima di quella originale e che ci ha mostrato le conseguenze della Guerra Sacra avvenuta nel corso del diciottesimo secolo, seguendo le vicende dei due amici Tenma e Alone.

Se non avete ancora visto la serie vi segnaliamo che I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas è disponibile su Netflix, in cui è presente la prima stagione composta da 26 episodi.