Saint Seiya - Battle For Sanctuary debutta in estate su Crunchyroll

Nel 2019, Netflix sorprese gli appassionati dell'opera del sensei Masami Kurumada con una riedizione anime di I Cavalieri dello Zodiaco. A distanza di due anni, presto questa avventura in 3DCG continuerà con la seconda parte, ma questa volta su Crunchyroll.

Attraverso un comunicato, Crunchyroll e TOEI Animation hanno annunciato che Saint Seiya: Knights of the Zodiac continuerà con la seconda stagione, intitolata Battle for Sanctuary. La serie, verrà trasmessa in streaming in tutto il mondo da Crunchyroll già da questa estate. Al momento, non è stata rivelata una data più precisa. Eccovi gli altri titoli del palinsesto estivo di Crunchyroll.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary riprenderà l'anime da dove aveva lasciato gli spettatori di Netflix. Nel corso delle prime due parti, trasmesse tra il 2019 e il 2020, i fan hanno rivissuto gli archi della "Guerra Galattica", dello scontro con i "Cavalieri Neri", e con i "Cavalieri d'Argento". Qui, vi lasciamo alla recensione del remake di I Cavalieri dello Zodiaco di Netflix.

Pegasus e compagni, sono arrivati al Grande Tempio insieme a Lady Isabel, la dea Atena. Un complotto del Grande Sacerdote Arles, porta i cavalieri di bronzo ad affrontare i dodici cavalieri d'oro. In questa seconda stagione, dunque, vedremo la scalata e la battaglia delle dodici case. Lady Isabel, è in pericolo di vita, colpita da una mortale freccia che le ha penetrato il cuore, e i cavalieri hanno solo dodici ore per sconfiggere i nemici e salvarle la vita.