Saint Seiya - Battle For Sanctuary debutta a fine luglio su Crunchyroll

Qualche tempo fa, vi avevamo riportato l'annuncio della trasmissione di Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary su Crunchyroll. Ora, la piattaforma di streaming, ha rivelato la data di uscita ufficiale della nuova serie dei Cavalieri dello Zodiaco.

Il capolavoro di Masami Kurumada, la cui serie anime tanto successo riscosse sulle emittenti televisive italiane negli anni Novanta, è tornato nel 2019 con un nuovo adattamento trasmesso su Netflix per un totale di 18 episodi. Nella prima parte di questo progetto, gli spettatori hanno rivissuto la "Guerra Galattica", il mitico torneo in cui i cavalieri si affrontano per conquistare l'armatura d'oro del Sagittario, e gli scontri con i Cavalieri Neri e i Cavalieri d'Argento.

Al termine della Parte II, arrivata su Netflix nel 2020, Seiya e compagni vengono colti di sorpresa dai loro avversari, e colei che dovevano proteggere, Lady Isabel, viene colpita al cuore da una freccia misteriosa. Per salvare la reincarnazione della Dea Atena, i cinque Cavalieri di Bronzo dovranno scalare il Grande Tempio e sconfiggere i mitici dodici Cavalieri d'Oro in sole 12 ore. Allo scoccare della dodicesima ora, la freccia ucciderà Lady Isabel e l'oscura profezia distruggerà l'umanità.

L'avventura di Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary - proseguirà con la saga del Grande Tempio. Lasciandovi al calendario degli anime in italiano di Crunchyroll, vi ricordiamo l'appuntamento con i Cavalieri dello Zodiaco. I primi due episodi di questa nuova stagione, debutteranno su Crunchyroll il 31 luglio alle ore 22:00. E voi, siete già pronti per seguire Pegasus, Sirio, Andromeda, Phoenix e Cristal in queste nuove puntate?