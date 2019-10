Saint Seiya: a breve verrà annunciato un nuovo manga sui Cavalieri dello Zodiaco

Per la gioia di tutti i suoi appassionati, la saga creata da Masami Kurumada continua ad arricchirsi di nuovi titoli: dopo Saint Seiya Origin, opera inedita del celebre mangaka, pare che il prossimo mese verrà annunciata una storia inedita dei famosi Cavalieri dello Zodiaco.

Troveremo i primi dettagli nel numero di gennaio della rivista seinen Champion Red, che sarà in vendita a partire dal 19 novembre. Il mensile pubblicato da Akita Shonen ha voluto avvisare i numerosi fan dei Saint Seiya che, chiusosi l'arco narrativo del manga Fuma no Kojiro, il suo posto sarà occupato da una serie inedita dedicata ai Cavalieri, sempre dell'autore originale. Ecco una traduzione dell'annuncio presente sulle pagine della rivista: "Finalmente ritorna la serie speciale che ci rivelerà i misteri dei Seiya!".

Gli appassionati del manga hanno subito cercato di capire quale potrebbe essere il soggetto della nuova storia, e in molti hanno fatto notare che i numeri di Saint Seiya Origin avevo fatto presagire che la vicenda successiva avrebbe avuto come protagonista Poseidone. Non resta che aspettare l'uscita del nuovo numero di Champion Red per avere conferme riguardo il prossimo manga.

Nel frattempo il colosso dello streaming Netflix ha fatto sapere di aver rinnovato il cartone de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya per una seconda stagione.