Saint Seiya: che cavaliere d'oro diventa Andromeda? L'armatura che molti non conoscono

I cavalieri di bronzo si trovano alla base della piramide di guerrieri che protegge Lady Atena, dea che stavolta si è incarnata nella giovane Saori Kido, alias Lady Isabel. Ne I Cavalieri dello Zodiaco, i protagonisti partono da questa categoria, tuttavia nel corso della serie diventano sempre più forti, grazie a scontri, allenamenti ed esperienze.

Mentre Seiya diventa Cavaliere d'Oro del Sagittario, Shiryu diventa il Cavaliere d'Oro della Bilancia e Hyoga diventa il Cavaliere d'Oro dell'Acquario, sembra che del quartetto originale ci sia un personaggio che resta fuori da queste dinamiche di Saint Seiya. Shun di Andromeda, conosciuto spesso dai fan italiani soltanto come Andromeda a causa della scelta di doppiaggio e localizzazione nostrana, non ha avuto spesso la possibilità di indossare un'armatura come gli altri compagni. Tuttavia, anche Shun di Andromeda diventa un Cavaliere d'Oro, ma quale?

I Cavalieri dello Zodiaco è una serie lunga e ancora in corso e quindi c'è tempo per altre novità di trama sulle armature indossate dai protagonisti, ma durante la saga di Hades è stato mostrato il momento in cui Shun è stato scelto da una nuova armatura. Durante lo scontro con il dio Thanatos, grazie all'intercessione dello spirito di Shaka, Shun diventa il Cavaliere d'Oro della Vergine. Tuttavia, questo momento dura pochissimo dato che Thanatos distruggerà tutte le armature.

Per attendere un'acclamazione ufficiale, è necessario attendere Saint Seiya: Next Dimension. Sarà durante questa serie che Shun diventerà il Cavaliere d'oro della Vergine succedendo a Shaka, diventando quindi Shun di Virgo. Eravate a conoscenza di questo avanzamento nei ranghi del giovane Andromeda?