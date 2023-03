Saint Seiya: che cavaliere d'oro diventa Hyoga? L'armatura zodiacale di Cristal il Cigno

Hyoga del Cigno è uno dei protagonisti della serie manga e anime Saint Seiya, creata da Masami Kurumada e ancora oggi in corso. Hyoga è un cavaliere di Atena, uno dei guerrieri che combattono per proteggere la dea e il suo santuario, sfruttando, come rivela il suo nome, un'armatura nel segno della costellazione del cigno.

L'armatura di Hyoga del Cigno più famosa è quindi quella bianca glaciale che sottolinea anche l'affinità del personaggio con il freddo, sviluppato dopo anni di allenamenti in Siberia con il suo maestro Camus. Tuttavia, ne I Cavalieri dello Zodiaco, ci saranno frangenti in cui il ragazzo abbandonerà queste vestigia per indossarne alcune molto più forti e mitiche.

Qual è l'armatura d'oro indossata da Hyoga ne I Cavalieri dello Zodiaco? Così come accade con Seiya, anche lui ha un riferimento anche molto ovvio, che si è visto in diverse porzioni della serie principale, nei film e nei sequel più recenti. Durante la saga di Poseidone, nella battaglia con Thanatos e durante il film La Leggenda dei Guerrieri Scarlatti, Hyoga diventa il cavaliere d'oro di Aquarius, succedendo quindi al suo maestro Camus.

Così il ragazzo diventerà Hyoga di Aquarius, nuovo cavaliere d'oro dell'undicesima casa, e in particolar modo questo viene confermato in Saint Seiya: Next Dimension, dove fu il precedente cavaliere di questa costellazione, Mystoria di Aquarius, a presentare questo futuro al co-protagonista di Saint Seiya. In sostanza, la sua affinità con l'acqua e il ghiaccio viene ulteriormente rafforzata. Eravate a conoscenza di questo power up ricevuto da Cristal il Cigno ne I Cavalieri dello Zodiaco?