Saint Seiya: che cavaliere d'oro diventa Ikki? Dalla Fenice a quest'altra costellazione

I dodici cavalieri d'oro sono alcune delle entità più leggendarie di Saint Seiya, dei guerrieri che esprimono forza già solo a guardarli. Sono stati loro i protagonisti - o, per meglio dire, gli antagonisti - della famosa saga delle dodici case de I Cavalieri dello Zodiaco. Alcuni di questi sono stati uccisi, altri no.

Ci sono state poche figure che si sono alleate con Seiya e gli altri protagonisti in quella lunga scalata, con gli altri che sono invece stati affrontati. Alcuni di questi sono morti e quindi hanno lasciato le loro armature incustodite, e queste sono poi passate ai protagonisti de I Cavalieri dello Zodiaco. Seiya, Shiryu e Hyoga diventano cavalieri d'oro durante la serie principale, mentre in pochi conoscono l'armatura d'oro di Shun di Andromeda, e lo stesso vale per suo fratello maggiore Ikki, conosciuto in Italia anche con il nome di Phoenix, dalla sua costellazione. Quale cavaliere d'oro diventa Ikki la Fenice?

Perché sì, anche lui ne indossa una. Ikki diventa il cavaliere d'oro del Leone, con l'armatura lasciata da Aiolia. Come successo con Andromeda, anche Phoenix indosserà molto brevemente quest'armatura durante lo scontro con Thanatos, armatura che verrà poi distrutta a causa del potere immenso della divinità, mentre in Saint Seiya: Next Dimension viene ufficializzato che sarà lui a diventare il prossimo guerriero a indossare l'armatura, come confermato da Kaiser. Così Phoenix diventerà Ikki di Leo, un combattente che nell'anime e nel manga si è quindi visto pochissimo.

Sapevate che Phoenix sarebbe diventato il cavaliere dello zodiaco del leone?