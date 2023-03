Saint Seiya: che cavaliere d'oro diventa Seiya? Ecco l'armatura del protagonista

I Cavalieri dello Zodiaco è una delle serie più epiche di sempre. Preparata da Masami Kurumada negli anni '80 ma in prosecuzione ancora oggi con sequel, spin-off e prodotti di varia natura, segue le vicende in primis di Seiya, conosciuto in italiano come Pegasus, ma anche di alcuni degli altri cavalieri che proteggono Atena.

I protagonisti di Saint Seiya sono principalmente cavalieri di bronzo, il rango più basso, e sono quindi dotati di armature più deboli rispetto a quelle speciali d'argento e d'oro. Eppure, i protagonisti de I Cavalieri dello Zodiaco riescono ad andare avanti e ad affrontare avversari sempre più forti con le loro armature originali. Ad esempio, Seiya è stato baciato dalla forza del cosmo della costellazione del Pegaso, armatura iconica della serie. Ma sapete che Seiya diventa anche un Cavaliere d'Oro?

Ci sono stati alcuni frangenti in cui Pegasus ha indossato l'armatura d'oro del Sagittario, previa autorizzazione dello spirito di Sagitter, e l'ha usata in alcuni scontri, come contro Aiolia del Leone, contro il dio Nettuno e contro Thanatos. Tuttavia, Seiya verrà proclamato cavaliere di Sagittario durante la serie Next Dimensione, e in maniera effettiva durante la serie Omega, tuttavia non canonica.

Di conseguenza, il protagonista Pegasus in Saint Seiya diventa il nuovo Sagittarius, dopo Aiolos, e diventa quindi il guardiano della nona casa delle dodici case dello zodiaco. Eravate a conoscenza di questa promozione che il protagonista de I Cavalieri dello Zodiaco riesce a ottenere nella serie?