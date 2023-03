Saint Seiya: che cavaliere d'oro diventa Shiryu? Ecco l'armatura presa da Sirio il Dragone

L'epicità de I Cavalieri dello Zodiaco, alias italiano di Saint Seiya, realizzato negli anni '80 e pubblicato su Weekly Shonen Jump da Masami Kurumada, resiste ancora oggi nel tempo. La storia rivolve principalmente intorno a un gruppo di cinque protagonisti e alla loro protetta, Saori Kido, incarnazione della dea Atena.

Sirio il Dragone è uno dei personaggi principali della serie anime e manga I Cavalieri dello Zodiaco. È uno dei cinque cavalieri di bronzo, insieme a Pegasus, Andromeda, Phoenix e Crystal, che difendono la dea Atena dalle forze del male. Sirio è un guerriero molto forte e coraggioso, che possiede una grande forza fisica e una grande abilità nel combattimento. La sua armatura rappresenta il drago, uno dei simboli più potenti della cultura asiatica, e ha dato più volte prova delle sue capacità.

Ci sono stati dei momenti, però, dove Sirio ha abbandonato l'armatura del dragone per vari motivi, o comunque ne ha usata un'altra. Infatti, il ragazzo in certi frangenti riesce a indossare anche un'armatura d'oro, quindi giungendo a un livello superiore. Ma qual è l'armatura d'oro indossata da Sirio il Dragone ne I Cavalieri dello Zodiaco?

Seiya indossa l'armatura di Sagittario, quindi questa viene esclusa. Tuttavia, come ben noto, Sirio è anche stato allievo di Dohko, il precedente possessore dell'armatura della Bilancia. Proprio lui lo riterrà degno di indossarla e così, in Saint Seiya: Next Dimension e anche in altre fasi della storia, come durante lo scontro con Poseidone o contro Thanatos, Sirio diventa il cavaliere di Libra, il guerriero della casa della bilancia. Eravate a conoscenza di questo miglioramento del ragazzo?

