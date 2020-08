Saint Seiya: i Cavalieri d'Oro alle spalle di Atena nell'ultima figure di AS Studio

Il capolavoro di Masami Kurumada, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, è una delle opere di stampo shonen più popolari al mondo. Nonostante l'ambiguità di numerose produzioni inerenti al franchise, la mitica saga ispirata ai mitologia greca ha conquistato milioni di appassionati in tutto il globo.

Nell'ultimo periodo il merchandising legato alla serie si è particolarmente rafforzato, a riprova dei numerosi oggetti a tema presentanti nell'ultimo periodo. Un occhio di riguardo, in particolare, lo hanno fornito alcune compagnie di modellini che hanno collaborato per riprodurre statuette in scala di alcuni dei Cavalieri d'Oro.

Sulla stessa linea d'onda spicca la splendida figure curata da AS Studio, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae in pompa magna tre dei soldati di Atena più apprezzati dalla community, ovvero Aries, Scorpio e Leo, rispettivamente i custodi dell'Armatura dell'Ariete, dello Scorpione e del Leone. Il modellino in questione, dalle dimensioni di 55 x 37 x 44 (in cm), è proposto al pubblico al prezzo di 395 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, infine, è attesa per l'ultimo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono disponibili alcune curiosità sul sensei Masami Kurumada, come ad esempio il titolo originariamente previsto per Saint Seiya.