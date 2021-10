Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, 35 anni fa debuttava il primo episodio dell'anime

Il gioiellino di Masami Kurumada, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, è un'opera che ha fatto la storia del target shonen e della rivista di punta di casa Shueisha, Weekly Shonen Jump. Si tratta infatti di un capolavoro che continua a far parlare di sé a distanza di oltre 30 anni dal suo debutto.

La popolarità del franchise è tale che Netflix ha persino lavorato ad un reboot di Saint Seiya, progetto che non ha tuttavia ottenuto il successo sperato. Di conseguenza, è difficile stabilire o meno se il colosso americano opterà per una seconda stagione dell'anime, in ogni caso eventuali novità in merito all'argomento li riporteremo come di consueto, e tempestivamente, tra le nostre pagine.

A tal proposito, l'11 ottobre del 1986 faceva il suo debutto in Giappone il primo episodio dell'iconica serie televisiva, la stessa che ha contribuito a rendere virale l'opera di Masami Kurumada in tutto il globo. Con la giornata di oggi, dunque, l'anime compie 35 anni dall'inizio delle avventure di Pegasus e dei suoi amici. Chissà, inoltre, che questa sia la volta buona che qualche distributore nostrano decida di riportare in streaming e legalmente la serie classica.

