Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, l'iconica posa di Cristal in una figure da 500€

Masami Kurumada è uno dei volti più noto del panorama shonen giapponese, l'autore di uno dei titoli della rivista Jump più popolari di sempre: Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco. Ancora oggi, infatti, la serie ispirata alla mitologia greca continua ad affascinare milioni di appassionati in tutto il mondo.

La popolarità del franchise ha garantito alla saga non pochi progetti ispirati ai Cavalieri dello Zodiaco, di cui solo un paio sono effettivamente canonici. Ad ogni modo, ad oltre 35 anni dal debutto del primo episodio di Saint Seiya, la serie continua a godere di uno dei fenomeni di merchandising più proliferi di Shueisha.

Solo recentemente, infatti, FOC Studio ha svelato il suo ultimo modellino in scala, lo stesso che potete apprezzare meglio nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia, che riporta in auge uno dei Cavalieri fedeli alla Dea Atena, Cristal il Cigno, conosciuto altresì in Giappone come Hyoga. La statuetta in questione, alta ben 43 cm, è già disponibile al preordine con un acconto di 150 euro di cui ulteriori 360 euro da saldare al momento della spedizione che, tuttavia, non avverrà prima del terzo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure che ritrae Cristal intento a preparare uno dei suoi micidiali attacchi effettuando la consueta mossa che ripercorre le stelle della sua costellazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.