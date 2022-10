Saint Seiya: chi è Death Mask di Cancer, uno dei Cavalieri dello Zodiaco cattivi

I Cavalieri dello Zodiaco sono quei guardiani delle costellazioni che giurano fedeltà ad Atena, indossando alcune armature che riflettono la forza delle proprie stelle. Alcune di queste però sono speciali, come quelle dei dodici segni zodiacali. E così in Saint Seiya ci sono i Cavalieri d'Oro.

Dopo aver esplorato la storia dei cavalieri di Gemini, spostiamoci alla casa successiva. I protagonisti di Saint Seiya, per andare avanti, entrano nella quarta casa. A incontrarli c'è Death Mask di Cancer, uno dei cavalieri d'oro più temibili ma anche più crudeli. Il suo nome è un appellativo nato a causa delle maschere di morte presenti nella sua casa, quindi il vero nome è sconosciuto. È uno dei primi cavalieri d'oro a comparire nella storia ed è anche uno dei tre che conosce la vera identità del sacerdote del tempio, di fatto tradendo Atena.

Affronta così molto volentieri i cavalieri di Saint Seiya nella casa del cancro, perdendo però con Sirio il Dragone e viene abbandonato dalla sua armatura d'oro a causa degli ideali cattivi. Muore ma viene in seguito resuscitato da Hades, apparentemente con l'obiettivo di uccidere Atena. Tuttavia non andrà mai fino in fondo e anzi, si sacrificherà insieme agli altri cavalieri d'oro mostrando la sua lealtà verso Saori Kido, aprendo la strada verso l'elisio.

Ecco una statuetta di Death Mask di Cancer dal costo di oltre 600 euro con tanto di inferi che affiorano dai piedi.