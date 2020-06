Saint Seiya: il Cosmo di Pegasus arde in una figure da circa 400 euro

A distanza di tanti anni dal capolavoro di Masami Kurumada, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, l'opera continua ancora oggi ad affascinare migliaia di fan in tutto il mondo. La popolarità è tale che, ciclicamente, dall'industria nipponica emergono nuove serie a tema, alcuni dei quali ideati dallo stesso autore.

La geniale idea di Kurumada ha creato un'icona della cultura giapponese, un'opera che ha preso in prestito la splendida mitologia greca per creare un unicum del suo genere. Ad ogni modo, saltuariamente, il franchise tornare a far parlare di sé attraverso alcune storiche dichiarazioni del sensei, come quella volta che l'autore svelò il nome provvisorio di Saint Seiya.

In onore di questa straordinaria popolarità, la compagnia Legendary Collectibles ha voluto omaggiare la serie attraverso un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta in questione, dalle dimensioni di 70x40x45 cm, ritrae il protagonista de "I Cavalieri dello Zodiaco", ovvero l'eroe della Costellazione del Pegaso. La figure è già disponibile al preordine sul sito ufficiale alla modica cifra di 388 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione per un totale di circa 400 euro. La spedizione, invece, è programmata, salvo imprevisti, all'ultimo quadrimestre del 2020. Ma a proposito di Saint Seiya, sapevate il perché Kurumada ha ideato le Armature Divine?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.