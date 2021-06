Saint Seiya: il cosmo di Pegasus arde in questa figure da oltre 400 euro

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è un'opera che i fan conoscono bene, una serie che ha contribuito ad accompagnare la crescita di intere generazioni di appassionati. Tuttavia, le avventure di Pegasus e dei Cavalieri di Bronzo non sono ancora finite e proseguono nel sequel intitolato "Next Dimension".

Il capolavoro di Masami Kurumada gode inoltre di un successo che va oltre la mera questione della popolarità dal momento che il franchise gode di un merchandising florido come pochi. Di tanto in tanto, infatti, varie compagnie da tutto il globo annunciano nuovi oggetti a tema, per lo più modellini in scala che vanno a ruba.

L'ultimo di questi è stato annunciato qualche ora fa da TPA in collaborazione con Fairyland Studio che hanno deciso di dedicare la loro ultima statuetta al protagonista dell'opera, Seiya, conosciuto altresì in Italia con il nome di Pegasus. Il modellino alto circa 48 cm è già disponibile al preordine con un acconto di 120 euro a cui andranno a sommarsi ulteriori 300 euro al momento della spedizione per un totale di 420 euro. La consegna, infine, è prevista intorno al primo quadrimestre del 2022.

