Saint Seiya: la dea Atena è la personificazione della saggezza nella figure di Fairyland

Pochissimi titoli vantano del successo di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco che, nonostante non sia ancora definitivamente concluso, continua ad entusiasmare migliaia di appassionati da tutto il globo. La popolarità del franchise si riassume anche nei moltissimi oggetti a tema che caratterizzano il merchandising.

Un paio di mesi fa è stato confermato che Saint Seiya ha venduto 50 milioni di copie in tutto il mondo, un numero che fa del gioiellino di Kurumada sensei un vero e proprio fenomeno globale, senza considerare che l'anime ha da poco compiuto i 35 anni dalla prima messa in onda. Il grande successo della saga sta inoltre contribuendo ad alimentare l'enorme merchandising legato alla serie.

A tal proposito, Fairyland Studio ha recentemente omaggiato l'opera con un modellino in scala originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, dedicato alla dea Atena in proporzione 1/6. La figure in questione, che sarà dotata anche di led, è già disponibile al preordine con un acconto di 150 euro di cui ulteriori 340 da versare al momento della consegna nel primo trimestre del 2023.

