Saint Seiya: la devozione di Aoilos nell'ultima figure di Gold Studio

Tra i personaggi meno approfonditi di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco spicca, purtroppo, il Cavaliere d'Oro del Sagittario, Aoilos, deceduto diversi anni prima degli eventi del manga. Il suo sacrificio, però, permise alla dea Atena di sopravvivere per fronteggiare la minaccia di Gemini.

A causa della sua sporadica presenza all'interno dell'opera, non è affatto semplice dedurre quanto realmente Aoilos sia potente o meno. I suoi colleghi, tuttavia, lo definirono come 'il più grande eroe tra i Saint', sintomo dell'enorme devozione alla dea Atena.

La sua armatura d'oro del Sagittario, ereditata da Pegasus in più occasioni durante la scalata delle 12 case, fu fondamentale per permettere al protagonista di oltrepassare alcuni ostacoli apparentemente insuperabili. A tal proposito, recentemente Gold Studio ha voluto dedicare proprio ad Aoilos un modellino in scala originale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che immagina il celebre cavaliere orgoglioso incamminarsi mentre tiene tra le braccia l'arco e Saori, l'incarnazione di Atena, in fasce. La figure è già disponibile al preordine con un acconto di 150 euro, di cui altri 400 da aggiungere al momento della spedizione, quest'ultima fissata nel primo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo omaggio ad Aoilos del Sagittario? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.