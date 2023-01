Saint Seiya: L'elegante Cavaliere d'Oro dei Pesci nella figure di FOC Studio

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è il capolavoro di Masami Kurumada, una saga divenuta celebre grazie alla brillante intuizione dell'autore che ha fatto della mitologia greca il punto forte della storia. Tra i personaggi, infatti, spiccano i Cavalieri d'Oro, i guerrieri più fedeli alla dea Atena.

Uno degli argomenti più controversi e discussi dell'opera è sicuramente quello che riguarda il più forte tra i Cavalieri d'Oro. Ognuno di essi, infatti, vanta di un arsenale incredibilmente potente e di abilità ineguagliabili che hanno messo a dura prova Seiya e i suoi compagni durante la scalata delle 12 case.

Una volta arrivati in prossimità della cima, il gruppo ha dovuto affrontare l'ultimo Cavaliere d'Oro in difesa dell'ultima casa, Fish. L'affascinante guerriero, fedele insieme a Cancer al Gran Sacerdote, è stato il protagonista di un brillante scontro con Andromeda che ha permesso al Cavaliere di Bronzo di mostrare tutto il proprio potenziale latente. Ad ogni modo, recentemente FOC Studio ha realizzato un modellino in scala dedicato proprio al villain in questione, apprezzabile in calce alla notizia, altro circa 37 cm che attualmente è già disponibile al preordine al costo totale di 380 euro.

La consegna si farà attendere un paio di mesi visto che è prevista tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2023. E voi, invece, che ne pensate, vi piace questa figure? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.