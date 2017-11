Saint Seiya - Episode 0, annunciato il nuovo manga disegnato da Masami Kurumada!

L’ultimo numero del magazine nipponico, pubblicato da Akita Shoten negli ultimi giorni, conferma le voci secondo cui il nuovo progetto disarebbe una sorta di “Episodio 0” del suo manga più famoso,

Composta da tre capitoli soltanto, la nuova opera del sensei sarà serializzata proprio su Champion RED a partire dal prossimo 19 dicembre e, come previsto, avrà per protagonista Aiolos di Sagittarius, l’eroico Gold Saint che perse la vita nel tentativo di salvare la neonata Athena, innescando dunque le vicende della serie principale.



Saint Seiya - Next Dimension, l’altra opera attualmente in corso del sensei, riprenderà la propria serializzazione durante la prossima primavera sulle pagine della rivista settimanale Weekly Shonen Champion, presumibilmente qualche tempo dopo la conclusione nel neo-annunciato Saint Seiya - Episode 0.

Voi cosa ne pensate di questo annuncio? Siete felici che l'autore abbia deciso di approfondire finalmente un personaggio del calibro di Aiolos o avreste preferito un protagonista differente?