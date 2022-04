Saint Seiya: Gemini veste i panni del Cavaliere dei Gemelli in questa figure di FOC Studio

Sin dalle prime battute del manga, sembrava chiaro il misterioso ruolo del Cavaliere dei Gemelli in Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco. Il suo personaggio è stato successivamente stravolto attraverso la figura di Kanon, il fratello gemello che prese il posto di Arlon nella schiera di Atena durante lo scontro con il dio dell'oltretomba.

Quella di Saint Seiya è un'opera indelebile all'interno della cultura fumettistica giapponese. Il gioiellino di Masami Kurumada, infatti, ha venduto 50 milioni di copie in tutto il mondo soltanto considerando l'opera principale. Ad ogni modo, a 35 anni dal debutto di Saint Seiya, la saga continua ancora a conquistare un pubblico di milioni di appassionati come dimostrano le numerose iniziative proposte da diverse compagnie.

Molto popolari, infatti, sono i modellini in scala realizzati dalle aziende, l'ultima delle quali a cura di FOC Studio che ha dedicato proprio a Saint Seiya una figure inedita, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia. La statuetta dedicata a Gemini, il Cavaliere d'oro dei Gemelli, è disponibile in due varianti, una con l'elmo indossato e l'altra con l'elmo tra le mani. Il costo si aggira intorno ai 345 euro, di cui 100 euro da scalare come acconto al momento del preordine, con la consegna prevista tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.