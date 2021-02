Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, Cristal domina i ghiacci in una figure da 600 euro

Nonostante l'epopea di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco sia fermo ormai da diversi anni nel suo sequel "Next Dimension", il franchise continua a far parlare di sé grazie ad una popolarità con pochi eguali che garantisce al brand nuovi oggetti per il merchandising quotidianamente, l'ultimo dei quali proposto a caro prezzo.

La serializzazione di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco continua ad essere lo specchio di un autore eccentrico la cui carriera, tra alcol e idee disordinate, ha fatto molto parlare di sé. Nonostante ciò, il suo capolavoro è diventato un'icona del medium nonché uno dei titoli più conosciuti del panorama shonen nipponico. L'opera è ancora oggi una delle serie più prolifere di Shueisha che continua a supportare il franchise attraverso il merchandinsing.

Tsume Studio ha così sfruttato l'occasione per omaggiare l'epopea cavalleresca di casa Weekly Shonen Jump in uno splendido modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Il protagonista della statuetta è Cristal, il Cavaliere del Cigno, intento a difendere la sua costellazione nella nobile posa che caratterizza l'iconico personaggio. La figure, in scala 1/6, è proposta all'importante cifra di 629 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, infine, è attesa durante i primi mesi del 2022.

