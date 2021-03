Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, il drago di Sirio in una figure da 1500 euro

L'epopea di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è un'opera che gode di una popolarità e di un successo con pochi precedenti. Masami Kurumada ha ideato infatti uno splendido immaginario che, nonostante le numerose pause di Next Dimension, ha contribuito a formare migliaia di appassionati in tutto il mondo.

Anche con una routine lavorativa spesso dedita all'alcol, il sensei è riuscito a delineare con cura grandi sfumature di una serie che ha fatto della mitologia greca il suo punto forte. Nel corso degli anni, inoltre, il franchise ha continuato ad arricchirsi di oggetti a tema che hanno rinvigorito uno dei merchandising più floridi nel Sol Levante. Proprio per questo, saltuariamente le varie compagnie tornano a mettere mano all'opera per produrre vari modellini, alcuni dei quali anche dal prezzo particolarmente elevato.

Prime 1 Studio ha voluto riportare in auge uno dei grandi protagonisti di Saint Seiya, Sirio il Dragone, e lo ha fatto attraverso un modellino in scala dall'altezza di 74 cm. Il giovane cavaliere è ritratto intento a sfoderare il suo iconico asso nella manica, il "Colpo Segreto del Drago Nascente". Le dimensioni e la resa dei dettagli, tuttavia, tendono a far lievitare il prezzo che si attesta intorno ai 1549 euro. La spedizione, infine, è attesa durante il corso di quest'anno.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa splendida figure di Sirio a cura di Prime 1 Studio, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.