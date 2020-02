Saint Seiya: Il cavaliere Gemini risplende d'oro in un action figure da quasi 600 euro

Saint Seiya è uno dei franchise più floridi al mondo, soprattutto in Giappone dove la serie gode di numerose trasposizioni animate. Il successo del titolo è talmente imponente che persino Netflix ha reclamato un remake, seppur il risultato finale non abbia soddisfatto le aspettative degli esigenti appassionati.

Masami Kurumada, forte del suo gioiellino, ha continuato a ideare nuovi manga di Saint Seiya saltuariamente, creando un alone di confusione in merito alle opere attualmente sotto serializzazione e quelle incomplete. Ad ogni modo, il poderoso franchise gode ancora di un merchandising incredibile che, annualmente, riscuote straordinari risultati.

A riprova di questo successo, recentemente Leviathan ed SC Studio si sono uniti in una collaborazione inedita per realizzare un modellino in scala incredibile a tema "I Cavalieri dello Zodiaco". Protagonista in questa pazzesca action figure è Gemini, nella sua armatura dorata, intento a scagliare potentissimi attacchi. Dalle dimensioni di 43 x 73 (cm), la statuetta i già disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale alla modica cifra di 592 euro, circa 600 con le annesse spese di spedizione. La distribuzione, invece, è fissata per l'ultimo quarto del 2020.

Uno sguardo al modellino in alta qualità, a tal proposito, potete darlo grazie alla galleria allegata in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa bellissima action figure, vi piace? Diteci la vostra con un commento qua sotto.