Saint Seiya: Il Cavaliere Shion si scatena tra le fila degli Specter di Ade

Saint Seiya, o più comunemente conosciuto con il nome de "I Cavalieri dello Zodiaco", è uno dei franchise più apprezzati in tutto il mondo, complice una delle community più grandi e fedeli del panorama dell'animazione nipponica. La popolarità, inoltre, è certificata da uno dei merchandising più imponenti del settore.

Il capolavoro di Masami Kurumada gode di numerose trasposizioni televisive, purtroppo non tutte egregiamente riuscite come l'ultimo remake firmato Netflix, che tra l'altro potere recuperare tra le pagine di Everyeye nella nostra Recensione. A riprova dello straordinario successo che il franchise continua a riscuotere in tutto il mondo, recentemente, Titan Jacky Art Studio ha realizzato un modellino in scala a tema.

Il protagonista dell'action figure è Shion, in Italia conosciuto con il nome Shin, Cavaliere d'Oro della costellazione dell'Ariete, divenuto poi Gran Sacerdote per oltre 200 anni e, infine, persino uno Specter di Ade, nel momento in cui viene riportato in vita dalla dio dell'Oltretomba. Ed è proprio a quest'ultima versione del personaggio che la compagnia ha deciso di omaggiarlo in una splendida statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il modellino è già preordinabile sul sito ufficiale alla cifra di 273 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione, ed è disponibile in edizione limitata di soli 399 pezzi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.