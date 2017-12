Saint Seiya - Knights of the Zodiac, svelato il design di Sirio nella serie Netflix?

Qualche tempo faha annunciato la serie anime remake di, che si intitolerà. Sappiamo molto poco sul remake, ma in queste ore una designer ci svela quello che potrebbe essere l'aspetto di, uno dei sacri Cavalieri di Atena.

La designer in questione è Terumi Nishii, già direttrice delle animazioni per Saint Seiya - The Lost Canvas, che ha pubblicato un post sul proprio account Twitter in cui ci mostra un suo personale sketch di Sirio il Dragone. Il disegno è stato realizzato con un iPad Pro e ci sembra che tutto, dalle fattezze del guerriero al design della sua armatura, rispecchi l'aspetto che aveva nei primi episodi della serie classica originale.

Ovviamente il tratto ci sembra più moderno e fresco rispetto a quello di Masami Kurumada o dell'anime targato Toei Animation del 1986. Ricordiamo che Saint Seiya - Knights of the Zodiac dovrebbe debuttare nel 2018, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

La serie riadatterà il primo arco narrativo della serie classica in 12 episodi e coprirà la parte di trama che va dalla Guerra Galattica ai Cavalieri d'Argento. Voi cosa vi aspettare dal remake targato Netflix?