Saint Seiya Lost Canvas: un nuovo capitolo su Meio Shinwa, in arrivo a gennaio

Il numero di febbraio 2021 della rivista Champion RED, edita da Akita Shoten, ha rivelato di recente che il prossimo volume, previsto per il 19 gennaio, conterrà anche un capitolo speciale della serie Saint Seiya: The Lost Canvas - Meio Shinwa, realizzato naturalmente dall'autore originale, Shiori Teshirogi.

La serie firmata da Teshirogi è uno spin-off della storia del maestro Masami Kurumada, creatore delle avventure di Seiya iniziate nel 1986, ed è riuscita a conquistare molti appassionati dell'opera dal 2006 al 2011. Ambientato circa 250 anni prima rispetto agli eventi della serie originale, Meio Shinwa si concentra particolarmente sul rapporto di amicizia tra Tenma e Alone, vale a dire le incarnazioni precedenti dei personaggi di Pegasus e Ade, nemici mortali nei Cavalieri dello Zodiaco.

In seguito alla conclusione nel 2011, Teshirogi ha cominciato a lavorare a Saint Seiya Meio Shinwa Gaiden, pubblicato su Weekly Shonen Champion, che si è concluso nel 2016, contando 16 volumi totali. Sfortunatamente il capitolo speciale è stato unicamente presentato con l'immagine che potete trovare in calce, e non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Tuttavia nello stesso numero di Champion RED si troverà anche il nuovo capitolo della serie spin-off Saint Seiya Meioiedn Dark Wing, ad opera di Kenji Saito e Shinshu Ueda.

Ricordiamo che sono state presentate due action figure dedicate a Seiya, e vi lasciamo ad un interessante confronto tra i nomi italiani e quelli originali dei Cavalieri dello Zodiaco.