Saint Seiya: la lotta di Pegasus per l'Armatura di Bronzo nella figure di TY Studio

Sono pochi oggi al mondo quelli che non conoscono Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, l'epica epopea di Masami Kurumada che sta per concludersi definitivamente. Nonostante ciò, la saga continua ad appassionare milioni di appassionati in tutto il mondo grazie anche al florido merchandising.

Le avventure di Seiya stanno però per raggiungere una conclusione dal momento che Next Dimension è entrato nel suo arco finale. Sembra passata una vita da quando il protagonista intraprese il suo addestramento per diventare degno dell'Armatura di Pegaso, la sua iconica vestigia di bronzo che lo ha accompagnato in tutte le sue più disparate avventure.

A tal proposito, nelle scorse ore TY Studio ha presentato l'ultimo modellino in scala della compagnia, lo stesso allegato in calce alla notizia, che ritrae proprio Seiya con l'outfit che scopriamo durante il primo episodio al fianco della scatola che contiene l'Armatura di Pegaso. La statuetta è già preordinabile attraverso un acconto di 75 euro di cui ulteriori 150 da saldare al momento della consegna nell'ultimo quadrimestre del 2023.

