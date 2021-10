Saint Seiya e quel murale di 80 metri: è record in Messico

Tra i titoli che sono entrati a far parte a pieno diritto della cultura di massa spicca Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, il gioiellino di Masami Kurumada che gode di una popolarità con pochi precedenti. Ancora oggi, nonostante la serializzazione irregolare di Next Dimension, la serie continua a far parlare di sé.

La serie fumettistica creata dal maestro Kurumada, a distanza di anni dal suo debutto, continua ancora a sollevare diversi spunti di riflessione come ad esempio quale sia l'Armatura Divina più forte tra quelle dei Cavalieri di Bronzo. Il sensei ha infatti ideato un affascinante sistema di vestigia per caratterizzare i differenti Cavalieri fedeli ai vari dei dell'Olimpo, un'idea geniale che 19 artisti hanno deciso di omaggiare in un murale in Messico.

Grazie ad un incredibile lavoro di squadra il gruppo di street artisti è riuscito a ultimare un lavoro grafico di 80 metri di lunghezza in cui sono stati rappresentati innumerevoli personaggi, dai protagonisti ai Cavalieri d'Oro. In calce alla notizia potete dare un'occhiata al video di un fan che ha percorso l'intero murale, in circa un minuto, per mostrare per intero alla community lo straordinario lavoro svolto dagli artisti. Si tratta di un record per un murale a tema anime considerato che nemmeno in Giappone ne era stato realizzato uno delle stesse dimensioni.

