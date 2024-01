Saint Seiya Next Dimension si avvicina alla fine: comincia l'arco finale

A distanza di qusi 18 anni dalla pubblicazione del primo capitolo sulla rivista Weekly Shonen Champion, Masami Kurumada è finalmente pronto a chiudere Saint Seiya Next Dimension. La storia che intreccia presente e passato dei Cavalieri dello Zodiaco entra finalmente nel suo arco finale!

Quasi maggiorenne, anche a causa delle lunghissime pause a cui è stato sottoposto, Saint Seiya Next Dimension è a un solo passo dal suo epilogo. L'insider @MangaMoguraRE ci fa sapere che l'ultima stagione di Saint Seiya Next Dimension di Masami Kurumada comincerà quest'estate sulle pagine della rivista settimanale di Akita Shonen. La storia si protrarrà solamente per ulteriori 8 capitoli in cui verranno dileguati tutti i dubbi sulle sorti di Seiya.

Saint Seiya Next Dimension – The Myth od Hades è un prequel canonico, nonché continuazione all'iconico I Cavalieri dello Zodiaco. Scritto e illustrato da Masami Kurumada, autore originale della serie, si divide tra passato e presente. Al momento sono stati pubblicati 110 capitoli, ma la serie proseguirà fino al capitolo 118. In Italia Saint Seiya Next Dimension è pubblicato da J-POP Manga, che ha pubblicato 13 volumi che coprono 95 capitoli. Se siete cresciuti con la serie originale, vi ricordiamo che nel 2024 su Netflix tornerà Saint Seiya: Knights of the Zodiac con la parte 2 di Battle for Sanctuary.