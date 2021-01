Che fine ha fatto Saint Seiya: Next Dimension? È la pausa più lunga di Kurumada

Incredibile ma vero, ma sono ancora in molti a non consocere Saint Seiya: Next Dimension, sequel delle avventure dei Cavalieri dello Zodiaco dopo la saga di Hades. Tuttavia, Masami Kurumada non è riuscito a garantire una serializzazione costante al suo manga, tutt'altro, e tra tante pause ad oggi sono usciti appena 95 capitoli.

Sono ormai svariati mesi che si parla del ritorno di Saint Seiya: Next Dimension, tuttavia il sensei continua a non rilasciare più informazioni dopo aver infranto la promessa di Akita Shonen di tornare verso la fine dell'estate 2020. Il suo ultimo messaggio è firmato a questo capodanno quando si è limitato ad augurare un buon anno nuovo ai suoi fan, ma da tempo i fan attendono novità sui prossimi capitoli. Per il momento non abbiamo che poche informazioni sui capitoli 96 e 97 e si tratta solo del titolo e della loro lunghezza:

Il capitolo 96 si intitolerà "La Spada di Khrysos" e conterà 22 tavole;

Il capitolo 97, invece, si intitolerà "Tartaro" e avrà 20 pagine;

Attualmente, inoltre, il manga è in pausa dal 21 giugno 2018 e attualmente ha saltato più di 118 uscite di Weekly Shonen Champion. In sostanza, dunque, il manga è in pausa da quasi 2 anni e mezzo rendendola di fatto la più lunga del franchise. Nelle due lunghe pause che Masami Kurumada si è preso dal 2006 soltanto due volte ha superato l'anno di stop di serializzazione. Non possiamo dire con esattezza quando Saint Seiya: Next Dimension tornerà, ma ci auguriamo entro i prossimi mesi per non dilatare ulteriormente una narrazione ormai fin troppo frammentaria.

E voi, invece, state seguendo il manga e attendete da tempo il suo ritorno?