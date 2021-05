Saint Seiya: Next Dimension, il manga tornerà a inizio giugno

Dopo una pausa durata quasi tre anni, finalmente proseguirà la pubblicazione di Saint Seiya: Next Dimension. Il 3 giugno, lo spin-off di Masami Kurumada, lontano dalla scena dal 2018, riprenderà la serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten.

Protagonista della pausa più lunga mai presa da Masami Kurumada, mai lontano dal lavoro per più di un anno di fila, Saint Seiya: Next Dimension sta finalmente per tornare. Sul nuovo numero della rivista giapponese Champion RED di Akita Shoten è stato infatti annunciato che il manga spin-off tornerà a inizio giugno.

La serializzazione di Saint Seiya: Next Dimension è cominciata nel 2006 e, ad oggi, è ferma al capitolo 95. I capitoli 96 e 97, di cui si conoscono già i titoli, rispettivamente "La Spada di Khrysos" e "Tartaro", torneranno finalmente sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion. Per quanto riguarda il manga, Saint Seiya: Next Dimension è fermo al dodicesimo volume. Il tredicesimo arriverà in Giappone l'8 giugno.

Per chi non dovesse conoscere quest'opera spin-off, eccone un breve riepilogo. "In seguito alla battaglia nell'Elisio, Seiya si trova in coma e la sua vita si spegnerà nell'arco di tre giorni. Per salvarlo, la dea Atena e Shun di Andromeda decidono di recarsi prima sull'Olimpo e poi nel passato. Ma non tutto va secondo i loro piani".

Scopriamo l'edizione definitiva di Saint Seiya: Next Dimension.