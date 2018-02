Saint Seiya - Next Dimension: riparte la pubblicazione del manga, nuovo progetto in vista

A quanto pare, sulla rivista Champion Red edita da Akita Shoten, è stato annunciato che ripartirà la serializzazione di, sequel della serie classica dell'opera di Masami Kurumada conosciuta in Italia con il nome de I Cavalieri dello Zodiaco.

Saint Seiya - Next Dimension: La leggenda del Re degli Inferi aveva interrotto la propria serializzazione sulla rivista nipponica dal mese di ottobre 2017, ma l'autore potrebbe ricominciare sulle pagine di Weekly Shonen Champion a partire dal mese di maggio 2018.

Inoltre, a quanto pare, durante la finestra estiva Masami Kurumada darà vita ancora a un nuovo progetto legato a Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco, ma non conosciamo ancora di che natura sarà o ulteriori dettagli su trama, ambientazione e personaggi.

Infine, ricordiamo che sul volume 4 di Champion Red - la rivista da cui è partita l'indiscrezione di su Next Dimension - si concluderà anche l'ultima parte di Saint Seiya - Episode Zero, miniserie divisa in tre parti e ambientata 13 anni prima gli eventi della serie principale, narrante le gesta di Aiolos di Sagittario.

Vi ricordiamo anche che Netflix sta producendo un remake della serie classica, con la prima stagione di 12 episodi che sarà dedicata ai primi due archi narrativi dell'opera di Masami Kurumada - e cioè la Guerra Galattica e i Cavalieri d'Argento.