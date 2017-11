Saint Seiya: il nuovo progetto di Kurumada potrebbe essere un 'Episodio Zero'

Attraverso un recente aggiornamento del blog ufficiale di, apprendiamo che il “ sorprendente ” progetto segreto che verrà svelato il 19 novembre sulle pagine del magazine nipponico Champion RED potrebbe essere una sorta di “” di

Sul blog è stata infatti pubblicata una foto con lo storyboard sottotitolato “Seiya Episode 0”, nella quale vengono menzionati i Gold Saint Aiolos di Sagittarius, Aphrodite di Pisces e Shura di Capricorn; curiosamente, nella foto è possibile intravedere anche la personalità positiva di Saga dei Gemelli, per qualche motivo in lacrime.



I soprammenzionati elementi ci portano dunque a credere che il progetto potrebbe essere ambientato persino prima del salvataggio della neonata Athena da parte di Aiolos o comunque nei 13 anni che precedono l’inizio del torneo "Galaxian Wars" tenuto fra i Bronze Saint radunati al cospetto di Saori Kido.



La notizia -che proprio in queste ore sta facendo il giro del globo- non è però stata accolta con gioia dai fan del sensei, in quanto non solo Kurumada ha già un’opera in corso (e che da qualche settimana è di nuovo in pausa), ma soprattutto poiché questo eventuale “Episodio 0” potrebbe aggiungere altri elementi alla già lunga lista di incongruenze narrative che affliggono il manga del talentuoso Megumu Okada: “Saint Seiya - Episode G”, altro prequel della serie classica con protagonista Aiolia di Leo.



Non conoscendo ancora la precisa collocazione temporale del progetto, vi invitiamo dunque a prendere le informazioni pervenuteci con le pinze e ad aspettare assieme a noi la data in cui finalmente ci verranno svelati tutti i dettagli sul nuovo manga di Kurumada.