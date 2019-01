Saint Seiya Origin, annunciato l'arrivo di una nuova storia

Saint Seiya Origin è una nuova storia spin-off che il mangaka Kurumada ha deciso di disegnare per arricchire l'universo dei Cavalieri dello Zodiaco. Dopo i due capitoli denominati Episode Zero, con protagonisti Kanon e Saga, il manga si amplierà con una nuova storia inedita.

Saint Seiya Origin tornerà nel 2019 con eventi inediti accaduti durante l'arco di Poseidone. L'annuncio è stato dato dalla rivista Champion RED di Akita Shoten lo scorso sabato, ma non sono state divulgate ulteriori informazioni come la data di uscita precisa e cosa tratterà di preciso la storia. Sullo stesso numero della rivista, inoltre, la casa editrice ha avvisato dell'arrivo della seconda e ultima parte della serie Episode Zero, che chiude la piccola storia dedicata a Saga e Kanon.

Nonostante Kurumada abbia concluso a giugno la scorsa stagione di Saint Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades, il franchise de I Cavalieri dello Zodiaco continua ad allargarsi, grazie allo spin-off Saint Seiya: Saintia Sho e alle nuove storie spin-off trattate in Saint Seiya Origin. Inoltre, grazie a Netflix, anche la serie originale rivivrà grazie alla nuova serie in CGI che arriverà nel corso dell'anno.