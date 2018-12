Saint Seiya Origin: ecco le prime illustrazioni della miniserie di Kurumada

Il maestro Masami Kurumada, come ormai noto, dilaterà Saint Seiya con Saint Seiya Origin, manga breve suddiviso in due capitoli che esplorerà gli eventi precedenti l'inizio della serie originale. In occasione dell'uscita, prevista per domani in Giappone sulla rivista Champion RED, sono state rilasciate le primi illustrazioni della miniserie.

Il primo capitolo di Saint Seiya Origin sarà disponibile da domani nel Sol Levante, mentre il secondo capitolo verrà invece pubblicato sul numero di marzo, che raggiungerà gli scaffali nipponici il prossimo 19 gennaio 2019. In occasione dell'uscita del capitolo d’esordio, come potete vedere in calce alla notizia, Champion RED dedicherà la copertina del numero di febbraio proprio alla nuova miniserie del maestro Kurumada, il quale ha disegnato le illustrazione del poster per il 2019 - che potete trovare sempre in calce alla notizia.

Oltre alla copertina e al poster, Kurumada ha anche realizzato uno shikishi autografato in esclusiva per i punti vendita Gamers, e chi acquisterà la rivista presso uno dei molteplici negozi della catena riceverà quest'illustrazione.

Saint Seiya Origin narrerà un’altra storia ambientata prima delle vicende raccontate nel manga principale di Saint Seiya, e avrà per protagonisti i fratelli Saga e Kanon, i quali si mormora saranno vittima di una misteriosa cospirazione. Un nuovo mistero legato alla rivolta dei Sacri Guerrieri destinati a indossare il Gold Cloth di Gemini sta per essere svelato!

Il mondo di Saint Seiya, così come il Cosmo dei Cavalieri, si espande!