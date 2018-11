Saint Seiya Origin, nuovo spin-off di Kurumada, sarà composto da due capitoli

Attraverso il sito ufficiale della casa editrice nipponica Akita Shoten è stato recentemente annunciato che “Saint Seiya Origin”, ossia la seconda miniserie del manga spin-off intitolato “Saint Seiya - Episode 0”, sarà composto da due capitoli soltanto, i quali verrano pubblicati nei prossimi numero della rivista Champion RED.

Il primo capitolo sarà disponibile già a partire dal prossimo 19 dicembre, in quanto sarà proposto sul numero di febbraio del magazine; il secondo, invece, verrà pubblicato sul numero di marzo, che raggiungerà gli scaffali nipponici il 19 gennaio 2019. Il capitolo d’esordio avrà poi una pagina a colori e Champion RED dedicherà all’opera la propria copertina.



Come scoperto in precedenza, il fumetto narrerà un’altra storia ambientata prima delle vicende raccontate nel manga principale di Saint Seiya, e infatti il prequel avrà per protagonisti i fratelli Saga e Kanon, i quali si mormora saranno vittima di una misteriosa cospirazione. Un nuovo mistero legato alla rivolta dei Sacri Guerrieri destinati a indossare il Gold Cloth di Gemini sta per essere svelato!



Come certamente ricorderete, la prima miniserie di Saint Seiya - Episode 0 è stata lanciata lo scorso anno, nel mese di dicembre, per poi concludersi a febbraio con l’uscita del terzo e ultimo capitolo. Quella storia aveva invece per protagonista l’eroico Aiolos, Gold Saint di Sagittarius, il quale salvò la vita alla neonata reincarnazione della dea Athena.



Per quanto concerne infine Saint Seiya - Next Dimension, l’autore Masami Kurumada ha pubblicato il più recente capitolo il 21 giugno scorso, ossia quando la serie è andata ancora una volta in pausa. Serializzato a cadenza irregolare dal lontano 2006, il fumetto pubblicato da Akita Shonen si compone attualmente di dodici volumi soltanto, di cui l’ultimo è stato rilasciato lo scorso maggio.



Mentre Saint Seiya - Episode 0 risulta tuttora inedito nel nostro paese, Saint Seiya - Next Dimension è invece pubblicato dalla casa editrice J-POP, la quale ci ha proposto l’11° albo del fumetto il 19 aprile 2018. Sfortunatamente non sappiamo ancora quando verrà pubblicato anche il numero successivo.