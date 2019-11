Saint Seiya Origin sta per tornare con il nuovo capitolo

Saint Seiya è uno dei franchise più importanti al mondo. Il manga ad opera di Masami Kurumada fu pubblicato su Weekly Shonen Jump negli anni '80 e conquistò un grande seguito sia in Giappone che all'estero. Pubblicato in Italia col nome I cavalieri dello zodiaco, la storia è poi proseguita in diverse iterazioni incentrati su vari protagonisti.

Adesso sta per proseguire la storia con uno degli ultimi spin-off preparati. Il numero di gennaio 2020 di Champion RED, rivista della casa editrice Akita Shoten, ha rivelato con l'uscita di questo mese che torneranno I Cavalieri dello Zodiaco. La miniserie Saint Seiya Origin riprenderà nel numero in uscita il 19 dicembre con pagine a colori d'apertura e copertina.

Il lavoro di Masami Kurumada riprende le modalità del manga Saint Seiya Episode Zero pubblicato sotto forma stagionale, con una storia che prende luogo durante uno degli archi narrativi del manga principale, l'arco di Poseidone. La rivista aveva precedentemente annunciato l'arrivo di questa nuova fase diversi mesi fa, ma senza rivelare tutti i dettagli.

Il primo capitolo di Saint Seiya Origin fu pubblicato quasi un anno fa, a gennaio 2019. Non si sa se la nuova opera di Saint Seiya durerà ancora a lungo e fin dove riuscirà ad ampliare i personaggi e l'universo creato tanti anni or sono da Masami Kurumada.