Saint Seiya: l'ottavo senso e il Cavaliere della Vergine nell'ultima figure di FOC Studio

Durante la stesura di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco Masami Kurumada è stato particolarmente accorto nel delineare con cura maniacale le personalità dei personaggi più importanti del franchise, a cominciare dai protagonisti fino ai Cavalieri d'Oro. Non è un caso, infatti, che sono proprio questi ultimi tra i più apprezzati dai fan.

Coloro che furono onorati di calzare la splendida veste dorata si trovarono a un livello di potere senza eguali, al punto tale che il sensei fu costretto a ideare le Armature Divine per il proseguo della storia. Nonostante ciò, tra i Cavalieri più criptici e affascinanti un posto di rilievo lo ha assunto Shaka della Vergine, o più comunemente conosciuto con il nome "Virgo" nel celebre adattamento di Mediaset.

Il custode della costellazione della Vergine, infatti, fu l'unico tra i possessori delle Armature a possedere l'ottavo senso, ovvero quella abilità innata di poter entrare vivo nell'Oltretomba. Kurumada delineò il suo personaggio come la reincarnazione di Buddha, motivo per cui le sue abilità dovevano suonare adeguate per "l'uomo più vicino a Dio". Ad ogni modo, in onore di Shaka, FOC Studio ha realizzato uno splendido modellino in scala dall'altezza di circa 37 cm, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e lo ha proposto in due differenti versioni rispettivamente da 440 e 490 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata all'ultima statuetta a tema Saint Seiya di WWF Studio.