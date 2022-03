Saint Seiya, il potente Shaka della Virgo nella figure di Zodiakos Studio

Il capolavoro di Masami Kurumada, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, è un capolavoro senza tempo, una serie che ha contribuito a rendere grande la storia della rivista Weekly Shonen Jump. Le avventure di Pegasus, a discapito di quanto molti pensano, continuano da anni nel suo diretto seguito.

Purtroppo la serializzazione di Next Dimension è molto irregolare e negli anni la storia è progredita poco e niente, tuttavia l'opera continua ad essere un'icona del panorama culturale giapponese che gode ancora oggi di una community di milioni di appassionati da tutto il globo.

Questa popolarità ha contribuito ad aumentare di anno in anno il merchandising a tema ispirato a Saint Seiya con decine di oggetti in edizione limitata che arrivano sul mercato annualmente. A tal proposito, l'ultimo di essi è realizzato da Zodiakos Studio che ha realizzato un epico modellino in scala che riporta in auge uno dei Cavalieri d'Oro tanto cari alla saga, Shaka della Virgo. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è disponibile in tre differenti varianti proposte in altrettanti prezzi diversi: 670, 870 e 1650 euro.

Prezzi di certo non economicissimi ma che certificano una maniacale attenzione ai dettagli alle statuette di Zodiakos Studio. I modellini non arriveranno però tanto presto dal momento che la consegna è prevista tra la fine del terzo e l'inizio del quadro quadrimestre del 2022.