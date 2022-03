Saint Seiya raggiunge nuovi traguardi: 35 anni per l'anime e 50 milioni di copie nel mondo

Negli anni '80 Weekly Shonen Jump sfornò diverse serie che divennero un successo mondiale. A metà di quel decennio, Masami Kurumada pubblicò Saint Seiya, conosciuto in Italia come I Cavalieri dello Zodiaco. La sua serializzazione non fu lunghissima come quella di altre hit, ma riuscì comunque a diventare estremamente popolare.

Al giorno d'oggi, Saint Seiya è ancora in corso con tante serie collaterali in Giappone. La serie originale però rimane la più amata e acquistata, non solo in patria ma anche nel resto del mondo. Con 37 anni sulle spalle, è stato rivelato in questi giorni che il manga de I Cavalieri dello Zodiaco ha 50 milioni di copie stampate in tutto il mondo. Un numero davvero alto che pochi manga possono eguagliare, specie considerato che la storia si compone di soli 28 tankobon.

Non è finita qui però, dato che, come ben noto, Saint Seiya ha anche un anime. Pegasus e gli altri fecero il loro esordio su TV Asahi nel 1986, ciò vuol dire che l'anime è entrato nel suo 35° anniversario. Per festeggiarlo, Toei Animation ha dato spazio proprio a Saint Seiya con una key visual dove si vedono i 12 cavalieri d'oro in uno stand all'Anime Japan 2022.

Masami Kurumada intanto continua a lavorare su tanti progetti, non soltanto dedicati a I Cavalieri dello Zodiaco.