Saint Seiya: il re degli Inferi nella nuova figure di FOC Studio

A rendere ancor più affascinante il capolavoro di Masami Kurumada, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, è stata la sua incredibile capacità di unire la mitologia greca ad una serie ricca di azione. Il suo genio ha fato sì che l'opera divenisse una delle più conosciute della cultura anime e manga.

L'immaginario di Saint Seiya è molto vasto e da anni prosegue su più fronti con opere parallele e spin-off nonché tramite il sequel ufficiale Next Dimension. Grazie a questo successo, l'epopea di Masami Kurumada ha continuato ad arricchirsi nel tempo di manifestazioni originali e di un ricchissimo merchandising.

Quasi giornalmente, infatti, approdano sul mercato nuovi oggetti in edizione limitata come la recente creazione di FOC Studio che ha realizzato un modellino in scala alto 53 cm del re degli inferi nonché di una delle divinità sulla carta più forti dell'opera: Ade. La figure è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al costo di 515 euro per la variante normale e 585 euro per quella deluxe, entrambi da acquistare con un acconto di 150 euro. La consegna, invece, è attesa per gli ultimi mesi del 2022.

