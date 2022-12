Saint Seiya: il riassunto della Saga di Poseidone, la quarta parte dell'opera

Se nella serie anime di I Cavalieri dello Zodiaco abbiamo appena vissuto la Saga di Asgard, il manga scritto e disegnato da Masami Kurumada prosegue le vicende delle dodici case con la Saga di Poseidone. Un nuovo pericolo sorge dalle profondità degli abissi.

Nettuno ha rapito Saori, portandola nel suo palazzo situato nelle profondità oceaniche. L'obiettivo del dio dei mari è quello di estendere il suo dominio al mondo intero. Nel mentre, Seiya e Andromeda trovano l'ingresso per il regno marino e vi si gettano a capofitto.

Per salvare la dea Atena, imprigionata nella colonna di Nettuno, i cavalieri di bronzo dovranno prima distruggere le colonne dei sette mari, ognuna protetta da uno dei sette Generali degli Abissi devoti a Nettuno. Il primo scontro è quello tra Pegasus e il Generale che indossa l'armatura del Cavallo del Mare composta da scaglie d'oro. Sebbene abbia battuto il suo avversario, Pegasus non riesce a scalfire la colonna del Pacifico del Nord. In suo soccorso giunge l'armatura d'oro della Bilancia, le cui armi vengono distribuite a ciascun cavaliere di bronzo.

La seconda battaglia è quella tra Andromeda e Kira, con il cavaliere di Atena che abbatte una delle colonne con le barre gemellari della Bilancia. Nel frattempo, Shiryu raggiunge la colonna dell'Oceano Indiano presieduta da Crisaore. Il dragone otterrà un incredibile vittoria grazie alla Excalibur ottenuta in dono dal Cavaliere d'Oro del Capricorno.

Successivamente Shun incontra il Generale degli abissi custode della colonna dell'Oceano Antartico, Lemuri, che ha già sconfitto Seiya e Hyoga. In soccorso del fratello giunge Ikki, che abbatte la suddetta colonna e si reca direttamente a quella di Nettuno.

Quando Crystal riprende i sensi si muove verso la colonna del Mar Glaciale Artico presieduta da Abadir, suo vecchio amico con cui trascorse l'addestramento sotto la guida del maestro dei ghiacci. Sul punto di essere sconfitto, Abadir rivela che Nettuno è governato da un'entità malvagia.

Nel percorso verso Nettuno, Ikki incontra il Dragone del Mare, che si rivela essere il fratello gemello del Cavaliere d'Oro dei Gemelli, Kanon, che relega la fenice nel triangolo d'oro. Andromeda incontra invece Sirya, in precedenza affrontato da Orion di Asgard.

Intanto, Pegasus arriva nel palazzo di Nettuno, dove però la sua armatura viene distrutta dai colpi di Julian Kedives. In aiuto di Seiya giunge l'armatura del Sagittario, con la quale scocca una Feccia d'Oro che colpisce il nemico.

Ikki riesce a tornare vivo dal Triangolo d'oro, a scoprire la verità sulla storia di Kanon e a distruggere l'ultima colonna. Finalmente tutti uniti, i cinque cavalieri di bronzo uniscono le forze per abbattere anche la colonna di Nettuno e salvare Atena.

Nonostante ciò, Nettuno non intende rinunciare ai suoi piani di conquista e affronta in prima persona Atena. Isabel riesce però a trionfare e imprigionare l'anima del dio nemico. La terra è nuovamente in salvo. L'arco di Poseidone di I Cavalieri dello Zodiaco viene raccontato negli episodi dell'anime che vanno dal 100 al 114 e nei capitoli della serie manga dal 47 al 67. Vi ricordiamo che è in arrivo uno spin-off di Saint Seiya su Poseidone.