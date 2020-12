Saint Seiya: il Sacro Ariete di Mur è inarrestabile nella figure di Fire God Studio

Tra i personaggi più affascinanti dell'immaginario di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco ci sono i mitici Cavalieri d'Oro, ovvero coloro che padroneggiano con maestria il settimo senso e custodiscono una delle 12 case che conducono al Grande Tempio. Il Custode della prima di esse, Mur, è anche il protagonista di una bellissima figure.

Ancora oggi è davvero difficile capire chi sia davvero il Cavaliere d'Oro più forte tra i 12, tuttavia ognuno di essi cela attacchi e strategie molto diverse l'una dalle altre. Tra i più apprezzati, tuttavia, un posto di rilievo lo assume il Grande Mur nonché il custode della casa dell'Ariete. Fedele ad Atena anche durante il dominio di Arles, egli si è preso cura della dea mentre i Cavalieri dello Zodiaco si apprestavano a scalare in 12 ore le case che conducevano ad Arles, l'unico in grado di salvare la dea.

Mur è stato recentemente protagonista di una figure curata da Fire God Studio, la stessa che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia, in cui il Cavaliere è ritratto mentre scaglia contro l'avversario il suo "Sacro Ariete", una pioggia di dardi che, stando alle sue stesse parole, non sono altro che meteoriti provenienti da una galassia creata dal cosmo. Il modellino è già disponibile al preordine a un prezzo di 470 euro e sarà spedito durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi vi ricordiamo di dare un'occhiata al nostro breve speciale sul Cosmo, il potere dei Cavalieri dello Zodiaco.