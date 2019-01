Saint Seiya: Saintia Sho, l'artista Chimaki Kuori pubblica uno sketch di Shoko e Seiya!

Lo spin-off interamente al femminile legato alla famosa opera di Masami Kurumada è giunto al 5 episodio e non passa puntata che la vicenda non preveda la comparsa di diversi personaggi. Questa volta la nostra giovane protagonista, Shoko, ha avuto modo di imbattersi in una nostra vecchia conoscenza.

In occasione della trasmissione del quinto episodio dell'adattamento animato de Saint Seiya: Saintia Sho su Animax, la mangaka Chimaki Kuori ha pubblicato un disegno sul proprio profilo Twitter ufficiale (@cmk_k) che ritrae insieme i due protagonisti, Seiya e Shoko.

Pur essendo un semplice schizzo (visibile in calce all'articolo) monocromatico e con tratti in apparenza semplici, l'artista ancora una volta è riuscita a mostrare la sua bravura e il talento. Assieme allo sketch, Kuori ha ricordato ai suoi fan di non perdere la premiere del sesto episodio Amazon Prime Video Japan.

Ricordiamo che la serie animata, in onda già dal 10 Dicembre 2018, è disponibile in simulcast sulla piattafrma streaming di Crunchyroll in lingua originale sottotitolata in Italiano.

Il manga originale, serializzato a partire dal 2013 sulle pagine della rivista Champion RED di Akita Shoten, è giunto in Italia grazie a Planet Manga. L'autrice, di recente, ha rivelato ufficialmente che il manga di Saint Seiya: Saintia Sho, giunto al dodicesimo tankobon in Giappone, si sta avviando verso la conclusione.

Chi di voi sta seguendo l'anime? Vi sta piacendo?