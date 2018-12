Saint Seiya: Saintia Sho, il debutto dell'anime su Crunchyroll

L'attesa è finita, Saint Seiya: Saintia Sho sbarca su Crunchyroll. La serie seguirà le avventure di Sho, cavaliere di Equuleus, nella sua lotta contro le Driadi.

Dopo le numerose informazioni e tributi dei mesi passati, anche il manga spinoff de I cavalieri dello zodiaco ottiene la sua serie animata. Saint Seiya: Saintia Sho segue la storia di Shoko, sfuggita per miracolo da Eris, la dea della discordia, che voleva mettere le mani sul suo corpo. Grazie al sacrificio della sorella Kyoko, che diventa quindi la vittima della possessione di Eris, riesce a fuggire. Shoko sostituirà poi la sorella nelle Saintia, un gruppo di cavalieri che ha giurato di difendere Saori Kido, la reincarnazione della Dea Atena. Avendo ottenuto l'armatura di Equuleus, Shoko dovrà sconfiggere le Driadi e salvare Atena dagli attacchi di Eris.

Pianificato inizialmente come un midquel, la storia verrà poi ambientata parallelamente agli avvenimenti della serie principale. La serie animata è disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll per gli abbonati, ma diventerà visibile a tutti una settimana dopo la messa in onda. In calce potete trovare la sigla di apertura della serie. Il manga originale è serializzato dall'agosto 2013 sulla rivista Champion RED, con Chimaki Kuori che si occupa dei disegni e con il creatore della serie originale, Masami Kurumada, coinvolto nella sceneggiatura.