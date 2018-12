Saint Seiya: Saintia Sho, illustrazione per l'arrivo dell'anime

L'universo dei Cavalieri dello Zodiaco è in fermento per l'arrivo del nuovo trailer della serie Netflix, ma nei prossimi giorni su Crunchyroll arriverà anche l'anime della nuova serie animata dedicata a Saint Seiya: Saintia Sho. Michi Himeno, character design della serie originale, ci rivela un'immagine.

In occasione dell'arrivo di un anime, specie se famoso, fioccano illustrazioni e dichiarazioni delle persone che ci hanno lavorato. Saint Seiya: Saintia Sho non è un'eccezione alla regola e infatti torna Michi Himeno, che si occupò delle animazioni e del character design dell'anime originale dei Cavalieri dello Zodiaco, mostrando a Yahoo! Japan un'illustrazione che ha preparato per l'ending della serie.

L'anime debutterà in Giappone dal 10 dicembre 2018 e Crunchyroll porterà in simulcast ogni lunedì un episodio della serie sottotitolato in italiano. Saint Seiya: Saintia Sho è uno spinoff dei Cavalieri dello Zodiaco e segue le avventure di Sho, una dei nuovi cavalieri che dovranno sventare l'attacco ad Atena delle Driadi e di Eris. Di seguito la sinossi ufficiale.

"Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla Driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shōko per farne il suo ricettacolo. Avvertendo il pericolo, Kyoko, la sorella di Shōko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Eris al suo posto. Per salvare l'anima di sua sorella, Shōko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite femminile che protegge la dea Atena. Shōko diventa, quindi, la Saintia della costellazione del Cavallino."