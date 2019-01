Saint Seiya: Saintia Sho, insieme ad Afrodite arrivano i due cavalieri d'argento

Saint Seiya: Saintia Sho, lo spin-off al femminile della più famosa serie I cavalieri dello Zodiaco si arricchisce con nuovi personaggi e graditi ritorni della storia principale. Grazie al sito ufficiale della serie possiamo dare un'occhiata alle informazioni che circolano su queste nuove comparse.

In Saint Seiya: Saintia Sho arriva il cavaliere d'oro della casa dei pesci, Afrodite, che già abbiamo potuto incontrare nella serie dei Cavalieri dello Zodiaco durante l'arco del tempio delle dodici case. Le informazioni pubblicate sul sito della serie sono estremamente scarne e già note, diversamente da quelle di Juan dello Scudo e di George della Croce del Sud. Il primo, doppiato da Ryota Osaka, viaggia in Giappone insieme a Katya per le Guerre Galattiche; il secondo, doppiato da Tomoaki Maeno, è il cavaliere d'argento sempre in coppia con Juan e affronterà anche lui un viaggio in Giappone col resto del gruppo. Ai tre cavalieri si aggiungono le due Saintia Katya e Shaolin, anche loro aggiunte sul sito.

Arrivato al dodicesimo volume in Giappone, il manga di Saint Seiya: Saintia Sho è ormai prossimo alla conclusione, come rivelato ufficialmente dall'autrice Chimaki Kuori. Il fumetto narra di una storia successiva alla Saga di Gemini, e vede il tentativo della dea Eris di uccidere l'incarnazione della dea Atena, Saori Kido, dopo aver preso possesso del corpo di Kyoko, sorella della protagonista Shoko di Equuleus.