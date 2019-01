Saint Seiya: Saintia Sho, prime immagini per l'episodio 7 della serie

In queste ore è arrivato a disposizione degli utenti premium di Crunchyroll anche il settimo episodio della serie Saint Seiya: Saintia Sho, spin-off al femminile della celebre saga I Cavalieri dello Zodiaco. Ecco le prime immagini in anteprima della puntata, presto in arrivo anche per tutti gli appassionati.

Saint Seiya: Saintia Sho è giunto al suo settimo episodio, che da oggi 28 gennaio è a disposizione degli utenti premium della piattaforma streaming Crunchyroll. La serie spin-off completamente ricostruita al femminile è al momento giunta alla Saga delle Dodici Case, e il pubblico sta avendo reazioni contrastanti sul risultato della produzione.

Per tutti coloro che non possono ancora godersi lo spettacolo dell'episodio in questione, ecco alcune immagini in anteprima della puntata che ci mostrano alcune delle nostre protagoniste alternate ai temibili Cavalieri D'Oro. Quindi, se non volete aspettare che lo spettacolo sia aperto a tutti gli utenti Crunchyroll il prossimo 4 febbraio, potete dare un'occhiata al post Twitter dell'utente Taizen Saint Seiya.

Cosa ne pensate della serie in questione? Vi sta piacendo la reinterpretazione del classico capolavoro di Kurumada?

Scritto e disegnato da Chimaki Kuori sotto la supervisione di Masami Kurumada (autore del manga originale di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco), il fumetto di Saint Seiya: Saintia Sho è edito in Giappone sulle pagine del mensile Champion RED, e attualmente si compone di 12 tankobon. L’opera è pubblicata nel nostro paese da Planet Manga (Panini Comics) col titolo de “I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho - Le Sacre Guerriere di Atena”. Recentemente è stato rivelato che il fumetto è ormai vicino alla propria conclusione, pertanto è assai probabile che questo termini il prossimo anno.

Il manga è posto contemporaneamente alle avventure di Saint Seiya e segue la storia di Shoko, una ragazza che si salva dalla possessione della dea malvagia Eris grazie alla sorella Kyoko che si sacrifica al suo posto. La ragazza ora è intenzionata a vendicarsi e ad aiutare la dea Atena, reincarnatasi in Saori Kido, altra mira della malvagia dea che le manderà contro le Driadi.