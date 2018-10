Saint Seiya Saintia Sho, pubblicato il primo trailer dell'anime!

Novità all'orizzonte per i fan di Saint Seiya: Saintia Sho. Finalmente è uscito il primo trailer della serie animata prodotto dalla Toei Animation e ispirato dal manga originale di Chimaki Kuori.

Poche ore fa è trapelato dall'evento di Tamashii in Messico, il primo trailer della serie anime di Saint Seiya: Saintia Sho. Come già annunciato, l'anime debutterà il 10 Dicembre 2018 su Amazon Prime Video alle 19:00, orario JST (fuso orario giapponese). Il titolo approderà inoltre su ANIMAX TV il 24 dicembre prossimo con i primi due episodi; dal 7 Gennaio 2019 le trasmissioni proseguiranno ogni Lunedì alle 19:00.

Il video, della durata di poco più di un minuto, riporta frammenti vari che coinvolgono Shôko, Eris, Saori Kido e diverse fanciulle. La qualità non è ottima per adesso, tuttavia l'audio è relativamente comprensibile e analizzabile.

Non si hanno ulteriori informazioni su Saint Seiya: Saintia Shou, eccetto quelle citate in precedenza sul cast e lo staff. Attualmente in Giappone, la serie, spin-off del manga Saint Seiya di Masami Kurumada, è in corso di serializzazione sulle pagine di Champion Red dal 19 Agosto 2013; il numero 12 sarà disponibile dal 20 Dicembre prossimo. In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga.

Di seguito potete leggere una breve sinossi:

"Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla Driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shôko per farne il suo ricettacolo. Avvertendo il pericolo, Kyoko, la sorella di Shôko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Eris al suo posto.

Per salvare l'anima di sua sorella, Shôko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite femminile che protegge la dea Atena. Shoko diventa, quindi, la Saintia della costellazione del Cavallino".



